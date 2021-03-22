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Купюры достоинством сто долларов и сто лари

Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1749)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210322/251240476/Natsbank-Gruzii-prodolzhaet-interventsii-na-valyutnom-rynke.html

На четырех проведенных в этом году аукционах Национальный банк Грузии продал для стабилизации валютного рынка уже 160 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Национальный банк Грузии в понедельник провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,3293 GEL/$1.

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Регулятор продал на аукционе 40 миллионов долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 160 миллионов долларов на четырех аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

  • Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

На вторник, 23 марта, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,3299 GEL/$1.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
photo: National Bank of Georgia / FB
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Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

С прошлого года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Темы:
Экономика Грузии (1749)
Теги:
Национальный банк Грузии, валютный курс, Грузия

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