На развитие инновационной экосистемы в Грузии потратят до 22 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Государственное агентство инноваций и технологий продолжает активно поддерживать стартапы, которые, в свою очередь, привлекают многомиллионные инвестиции, заявил председатель Агентства Автандил Касрадзе в ходе презентации отчета о проделанной работе за 2020 год.

Презентация о проделанной работе и планах на 2021 год прошла онлайн.

Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства - создание инновационной экосистемы в стране и поддержка этой сферы. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.

По словам Касрадзе, в общей сложности стартапы, финансируемые Агентством, смогли привлечь 35 миллионов лари частных инвестиций, из которых 28 миллионов были привлечены в 2020 году, в период пандемии COVID-19, а 11,3 миллиона лари были выделены стартапам через грантовые программы с момента основания Агентства.

В прошлом году в грантовых программах было выявлено 77 стартапов.

В грантовой программе в размере 15 тысяч лари выявлено 27 победителей стартапов. В 2021 году будет профинансировано 25 проектов. В грантовой программе софинансирования в размере 100 тысяч лари в прошлом году победили 40 стартапов, и в 2021 году будет профинансировано столько же. Кроме того, в 2020 году в грантовой программе в размере 650 тысяч лари победили 10 компаний. В текущем году поддержку в таком размере получат такое же число стартапов.

По инициативе Агентства и при финансовой поддержке Банка Грузии в стране начал работу ведущий в мире акселератор 500 Startups. В 2020-2021 годах акселерацию прошли 30 стартапов, которым за первые три месяца удалось привлечь инвестиции в размере 4,5 миллиона долларов. В итоге было отобрано 4 стартапа-финалиста, которые представят свои компании инвесторам в США в Кремниевой долине в этом году.

Во время пандемии COVID-19 агентство провело ряд важных мероприятий и, в ответ на новые вызовы, с помощью различных инициатив и хакатонов создало различные продукты, такие как: MIZ-Mask - электронная маска для защиты от вирусных инфекций, которая получила патент в Грузии после успешных лабораторных исследований.

В 2020 году Агентство запустило пилотную программу обучения для 3 тысяч IT-специалистов, в рамках которой курс пройдут до 600 граждан Грузии. Также важна реформа правительства, согласно которой IT-компаниям, продающим свою продукцию за границу, снизили налоги на прибыль и подоходный налог до 5%, а налоги на имущество и НДС были и вовсе отменены. Именно в рамках этой реформы в октябре 2020 года в Грузию вошли две крупные американские IT-компании, EPAM и Exadel, в которых трудоустроено до 100 граждан Грузии.

Также среди важных событий прошедшего года Касрадзе назвал открытие новых технопарков - в Батуми, Каспи и Гурджаани. По его словам, в этом году на развитие инновационной экосистемы будет потрачено до 22 миллионов лари, а всего проекты агентства объединят более 10 тысяч бенефициаров.