На улицах шести городов Грузии появятся новые автобусы

Современные комфортабельные автобусы, которые будут курсировать по Поти, Зугдиди, Телави, Гори, Рустави и Кутаиси, полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В шести городах Грузии будут курсировать 175 новых автобусов современных стандартов, об этом сообщает Фонд муниципального развития Грузии.

В рамках программы развития городского транспорта, министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии совместно с Фондом муниципального развития закупили 175 единиц автобусов для шести городов. Для Поти и Телави – по десять, для Гори – 30, Зугдиди – 25, Рустави – 40, а Кутаиси – 60.

По этим городам будут курсировать 117 8,5-метровых и 58 десятиметровых автобусов. Все они полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Программа профинансирована Европейским банком реконструкции и развития. Общая стоимость контракта – 18,7 миллиона евро.

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