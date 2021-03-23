Курс лари на вторник – 3,3299 GEL/$1

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Печальный прогноз: цены на бензин в Грузии продолжат расти Спрос на автомобильное топливо снизился – в январе-феврале 2021 года импорт нефтепродуктов сократился на 0,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года 188

В Грузии произошло еще одно землетрясение – на этот раз на востоке страны Сейсмологи зафиксировали в Грузии во вторник два землетрясения к ряду – на западе и на востоке страны – с интервалом в шесть часов 471