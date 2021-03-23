Сколько зарабатывают в Грузии наемные работники - данные статистики

Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 022,3 лари, а у мужчин – 1 581,5 лари, при этом зарплата у мужчин выше практически во всех секторах экономики.

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Среднемесячная номинальная зарплата нанятых рабочих в Грузии в четвертом квартале составила 1 314,7 лари (410 долларов), сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года, среднемесячная номинальная зарплата за отчетный период выросла на 0,4%.

Среднемесячная зарплата за четвертый квартал 2020 года – ТОП-4 отраслей

Отрасль Зарплата, лари Изменения за год, % Информация и коммуникации 2 199,8 9,8 Строительство 2 061,8 1,2 Профессиональная, научная и техническая деятельность 2 020,9 - 8,8 Финансы и страхование 2 017,2 4,2

Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 022,3 лари, а у мужчин – 1 581,5 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 3,8 лари, а у мужчин – снизилась на 11,7 лари. Зарплата у мужчин выше практически во всех секторах экономики.

В четвертом квартале среднемесячная зарплата в бизнес-секторе выросла на 12,2 лари и составила 1417,0 лари. Больше всего получают наемные работники профессиональной, научной и технической деятельности (2 319,9 лари) и в отрасли информации и коммуникаций (2 257,2 лари).

В непроизводстенном и финансовом секторах экономики Грузии среднемесячная зарплата выросла на 9,2 лари и составила 1 157,2 лари.

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