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В модернизацию системы водоснабжения Грузии вкладываются крупные инвестиции

photo: Georgian Water and Power - GWP LTD / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1753)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210323/251245964/V-modernizatsiyu-sistemy-vodosnabzheniya-Gruzii-vkladyvayutsya-krupnye-investitsii.html

Обновление системы водоснабжения планируется в Тбилиси, Рустави и Мцхета, компании Georgian Water and Power и Rustavi Water Company выделяют на эти цели 200 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. На водоснабжение трех городов – Тбилиси, Рустави и Мцхета по плану на 2021-2023 гг. выделят 200 миллионов лари (более 60 миллионов долларов), такое решение было озвучено на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.

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По словам председателя комиссии Давида Нармания, это улучшит подачу и качество питьевой воды населению.

Выделенная сумма пойдет на реабилитационные работы по замене и модернизации инфраструктуры системы водоснабжения. В свою очередь, это значительно снизит количество аварий на трубопроводах питьевой воды и канализации.

"Очень важно, чтобы каждый гражданин постоянно получал качественную питьевую воду, что требует от компаний больших усилий и масштабных вложений. Как вы знаете, большинство существующих систем водоснабжения изношены и нуждаются в замене и восстановлении. Запущен проект реабилитации трубопровода для обеспечения непрерывного и надежного снабжения питьевой водой", – заявил Давид Нармания.

Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению СЕМЕК
© Sputnik / Levan Avlabreli
В Тбилиси, Мцхета и Рустави увеличился тариф на воду

Крупную инвестицию в размере 200 млн лари осуществят водораспределительные компании Georgian Water and Power и Rustavi Water Company.

Параллельно с этим с 1 января для жителей Тбилиси, Рустави и Мцхета выросли тарифы на воду.

Так, согласно решению Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению, с 1 января жители Тбилиси и Мцхета, у которых стоят счетчики, платят 0,5 лари вместо 0,33 за кубометр воды.

Остальные абоненты в Тбилиси платят за воду в зависимости от численности членов семьи. Для таких абонентов ежемесячный тариф рассчитывается по принципу 4,518 лари вместо 3,9 на одного человека.

Что касается предприятий и коммерческого сектора, то для них тариф увеличился с 4,4 до 6,503 лари за кубометр.

Повысились тарифы и в городе Рустави. Там с 1 января жители города, у которых стоят счетчики, платят 0,5 лари за кубометр, а остальные – 3,004 лари на человека в месяц. Стоимость воды для предприятий и коммерческого сектора в этом городе составит 3,703 лари за кубометр.

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Темы:
Экономика Грузии (1753)
Теги:
Инвестиции, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, Грузия

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