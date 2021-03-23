В Грузии налогоплательщики смогут регистрироваться по видеозвонку

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии предлагает налогоплательщикам новую услугу дистанционного обслуживания.

Как сообщается на сайте ведомства, новшество касается физических лиц, желающих зарегистрироваться в качестве индивидуального налогоплательщика (кроме индивидуальных предпринимателей). Они смогут сделать это по видеозвонку без посещения Дома юстиции.

Для активации видеозвонка необходимо пройти по следующему линку и заполнить поля с обязательной информацией о плательщике - https://videocall.rs.ge.

Наряду с регистрацией налогоплательщика как физического лица будет активирована страница электронных услуг - eservices.rs.ge.

Соответствующая поправка была внесена в приказ министра финансов Грузии "О налоговом администрировании" от 31 декабря 2010.

Налоговой службой в период пандемии уже внедрено до 400 электронных услуг.

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