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Курс лари на среду – 3,3343 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (971)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210324/251250681/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0044 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 марта в размере 3,3343 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0044 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 24 марта
Кросс-курс основных валют на 24 марта
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (971)
Теги:
Национальный банк Грузии, Доллар, Лари, валютный курс

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