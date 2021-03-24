Курс лари на среду – 3,3343 GEL/$1

Экономика
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0044 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 марта в размере 3,3343 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0044 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 24 марта