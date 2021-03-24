Курс лари на среду – 3,3343 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0044 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 марта в размере 3,3343 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0044 лари по отношению к доллару.