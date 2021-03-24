Количество трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии снизилось на 10%

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за IV квартал 2020 года составила 1 417,0 лари (443 доллара)

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в четвертом квартале 2020 года в Грузии составило 641,6 тысячи человек, что на 10,1% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.

Из общего количества занятых 59,2% составляют мужчины, а 40,8% – женщины.

Количество нанятых работников в бизнес-секторе снизилось за год на 9,6% и составило 609 тысяч человек. Расходы на персонал в четвертом квартале составили 2,6 миллиарда лари, что меньше на 8,9% аналогичного показателя за 2019 год.

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 417,0 лари (443 доллара), что на 12,2 лари больше, чем в прошлом году.

За четвертый квартал 2020 года в Грузии общий оборот предприятий составил 32 миллиарда лари (10 миллиардов долларов), что на 2,1% больше, чем во четвертом квартале 2019 года.

Общий объем произведенной продукции в денежном выражении за отчетный период составил 12,4 миллиарда лари, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении – экономический спад в 2020 году, согласно данным Сакстата, составил 6,2%, а четвертом квартале – 6,8%.

© Sputnik Заплаты и занятость в Грузии - последние данные

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