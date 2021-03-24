10:16 24 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9621
  • 100 RUB4.3904
  • USD3.3343
Поиск
Предприятие Картли текстиль

Количество трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии снизилось на 10%

photo : Government of Georgia / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1756)
11001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1c/250476764.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210324/251252284/Kolichestvo-trudoustroennykh-v-biznes-sektore-Gruzii-snizilos-na-10.html

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за IV квартал 2020 года составила 1 417,0 лари (443 доллара)

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в четвертом квартале 2020 года в Грузии составило 641,6 тысячи человек, что на 10,1% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.

Из общего количества занятых 59,2% составляют мужчины, а 40,8% – женщины. 

Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках
© Sputnik / STRINGER
Каждый пятый трудоспособный житель Грузии - безработный: новые данные статистики

Количество нанятых работников в бизнес-секторе снизилось за год на 9,6% и составило 609 тысяч человек. Расходы на персонал в четвертом квартале составили 2,6 миллиарда лари, что меньше на 8,9% аналогичного показателя за 2019 год.

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 417,0 лари (443 доллара), что на 12,2 лари больше, чем в прошлом году.

За четвертый квартал 2020 года в Грузии общий оборот предприятий составил 32 миллиарда лари (10 миллиардов долларов), что на 2,1% больше, чем во четвертом квартале 2019 года.

Общий объем произведенной продукции в денежном выражении за отчетный период составил 12,4 миллиарда лари, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Когда ждать восстановления экономики Грузии – прогнозы аналитиков >>

Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении – экономический спад в 2020 году, согласно данным Сакстата, составил 6,2%, а четвертом квартале – 6,8%.

Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
© Sputnik
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1756)
Теги:
Зарплата, Безработица, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
Красная зона в Латвии: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
"Красная зона" в Латвии: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться