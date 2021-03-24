В Грузии уточнили показатель спада экономики за 2020 год

ТБИЛИСИ, 24 мар - Sputnik. Снижение ВВП Грузии в 2020 году составил 6,2% по сравнению с 2018 годом, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, падение экономики в прошлом году составило 6,1%.
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Согласно уточненным данным, в текущих ценах ВВП в 2020 году составил 15,9 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 6,9%. ВВП на душу населения в прошлом году составил 4 275,5 доллара (в 2019 году – 4 696,2 доллара).
Рост ВВП Грузии в первом квартале 2020 года составил 2,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года, во втором квартале снижение составило 13,2%, в третьем – 5,6%, в четвертом – 6,8%.
Сферы – лидеры по росту
Наибольшее снижение в 2020 году показали сфера гостиничного бизнеса, административная деятельность, а так же транспорт.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольшее падение в 2020 году
|Сфера экономики
|Падение в %
|Гостиничный бизнес
|37,9
|Административная деятельность
|37,9
|Транспорт
|22,3
|Отдых и развлечения
|18,9
|Научная и техническая деятельность
|18,4,4
Наибольший рост был зафиксирован в сферах здравоохранения (7,9%), сельского хозяйства (3,6%) и образования (3,1%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы: торговли, операций с недвижимым имуществом, перерабатывающей промышленности и строительства.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП за 2020 год
|Сфера экономики
|Удельный вес в ВВП в %
|Торговля
|14,5
|Операции с недвижимостью
|11,7
|Перерабатывающая промышленность
|10,8
|Строительство
|8,9
|Сельское хозяйство
|8,4
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