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Завод про производство солнечных панелей в Кутаиси

В Грузии уточнили показатель спада экономики за 2020 год

photo: Government of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1756)
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность

ТБИЛИСИ, 24 мар - Sputnik. Снижение ВВП Грузии в 2020 году составил 6,2% по сравнению с 2018 годом, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, падение экономики в прошлом году составило 6,1%.

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Согласно уточненным данным, в текущих ценах ВВП в 2020 году составил 15,9 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 6,9%. ВВП на душу населения в прошлом году составил 4 275,5 доллара (в 2019 году – 4 696,2 доллара).

Рост ВВП Грузии в первом квартале 2020 года составил 2,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года, во втором квартале снижение составило 13,2%, в третьем – 5,6%, в четвертом – 6,8%.

Сферы – лидеры по росту

Наибольшее снижение в 2020 году показали сфера гостиничного бизнеса, административная деятельность, а так же транспорт.

ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольшее падение в 2020 году

Сфера экономики Падение в %
Гостиничный бизнес 37,9
Административная деятельность 37,9
Транспорт 22,3
Отдых и развлечения 18,9
Научная и техническая деятельность 18,4,4

Наибольший рост был зафиксирован в сферах здравоохранения (7,9%), сельского хозяйства (3,6%) и образования (3,1%).

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы: торговли, операций с недвижимым имуществом, перерабатывающей промышленности и строительства.

ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП за 2020 год

Сфера экономики Удельный вес в ВВП в %
Торговля 14,5
Операции с недвижимостью 11,7
Перерабатывающая промышленность 10,8
Строительство 8,9
Сельское хозяйство 8,4

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Темы:
Экономика Грузии (1756)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия

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