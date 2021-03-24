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Грузинское вино будут активнее продвигать в Польше

© Sputnik / Anna Anastasiadi
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1757)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210324/251259200/Gruzinskoe-vino-budut-aktivnee-prodvigat-v-Polshe.html

В планах Национального агентства вина - развернуть широкую рекламную кампанию в польских городах с целью популяризации грузинских вин

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия планирует масштабную рекламную кампанию в Польше - одном из крупнейших экспортеров грузинских вин, сообщает Национальное агентство вина.

Международный конкурс вина
photo: Wines of Georgia / FB
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Соглашение о сотрудничестве подписано между Национальным агентством вина и польской маркетинговой компанией Malinova spólka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. Компания реализует маркетинговые и рекламные мероприятия на различных местных медиа-площадках.

Так, в текущем году планируется проведение семинаров и дегустации грузинских вин в разных городах Польши. Грузинские вина будут представлены на местных международных конкурсах, будут организованы винные туры по Грузии, подготовлен рекламный документальный фильм о технологии изготовления вина в квеври (глиняный кувшин для хранения вина).

По информации Агентства, Польша - один из стратегических рынков грузинского вина, экспорт которого в эту страну растет с каждым годом. В 2020 году в Польшу экспортировано более 5 миллионов бутылок, что на 30% больше чем в 2019 году. Таким образом, в прошлом году Польша заняла третье место среди 60 стран-экспортеров.

Стратегическими рынками грузинского вина также являются США, Китай, Великобритания, Япония, Германия и страны Балтии.

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Темы:
Экономика Грузии (1757)
Теги:
Польша, экспорт вина, Грузинское вино, Грузия

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