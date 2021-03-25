"Дочка" азербайджанской компании в Грузии названа незаконным владельцем Caucasus Online

Приобретение долей Caucasus Online происходило на фоне судебных заседаний и многочисленных штрафов для компании за нарушение условий сделки

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Национальная комиссия Грузии по коммуникациям обвинила основателя азербайджанской компании Nexol Holding Насиба Хасанова в незаконных действиях и отказала ему в контрактах.

Caucasus Online – это телекоммуникационная компания, которая является лидером в регионе. Она была создана в 2006 году на основе объединения ведущих коммуникационных компаний страны – Caucasus network (основанный в 1998 году, один из первых интернет-провайдеров Грузии), Georgian Online, Sanet и Telenet.

По данным регулятора, Хасанов сначала без согласования с Национальной комиссией по коммуникации незаконно приобрел 49% компании, а в августе 2020 года еще раз нарушил закон и в ускоренном порядке без согласия комиссии купил оставшиеся 51% компании.

"В настоящее время Гасанов является незаконным владельцем 100% акций Caucasus Online Ltd", – говорится в заявлении комиссии.

Приобретение долей компании происходило на фоне судебных заседаний и многочисленных штрафов для компании за нарушение условий сделки.

Согласно закону "Об электронных коммуникациях", в том случае, если авторизованное лицо продаст долю в размере более 5%, то оно обязано обратиться к комиссии и получить от нее согласие. Компании распорядились долями, не проинформировав заранее об этом регулятора, чем нарушили действующее законодательство Грузии.

Уже в октябре 2020 года в компанию был назначен специальный управляющий, чтобы вернуть деятельность компании в рамки закона. Специальный управляющий в декабре 2020 года заблокировал два соглашения компании.

Одно из них было с казахстанской компанией АО "Транстелеком", а второе – с турецкой компанией АО SOCAR Turkey Fiber Optik A.Ş.

"В обоих документах Caucasus Online рассматривалась как дочерняя компания азербайджанского Nexol Holding", – отмечает компания.

При этом подчеркивается, что соглашения представляли собой реализацию меморандума между правительствами Азербайджана и Казахстана о прокладке оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря.

С 2008 года Caucasus Online является единоличным владельцем 1200-километрового подводного оптоволоконного кабеля. Именно с помощью этого кабеля осуществляется транзитная подача Интернета из Европы на Южный Кавказ и в регион Каспийского моря. С помощью оптоволоконного кабеля, проложенного по дну Черного моря, стало возможным предоставлять Интернет высокого качества из Европы в Азию.