Нацбанк Грузии назван лучшим в мире риск-менеджером 2020 года

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Международное авторитетное издание Central Banking уже во второй раз признало Национальный банк Грузии лучшим в 2020 году, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Национальный банк Грузии 17 марта был признан самым прозрачным центральным банком, а уже 24 марта получил награду лучшего риск-менеджера 2020 года.

Церемония награждения состоится онлайн в июне в рамках мероприятия "Летние встречи".

По данным регулятора, при принятии решения издание приняло во внимание как значительные реформы, проведенные Национальным банком в области управления резервами за последние 10 лет, так и своевременные и эффективные шаги, предпринятые в ответ на глобальную и локальную пандемию в 2020 году.

"Мировое признание достижений Национального банка Грузии в области управления рисками международных валютных резервов является логическим результатом внедрения ряда инновационных подходов", – отмечается в заявлении Нацбанка.

При этом регулятор отмечает, что накопление и поддержание адекватных резервов является одной из основных задач центральных банков, поскольку существует острая необходимость использовать их время от времени для защиты страны и ее финансовой системы от кризисов, вызванных стрессовыми ситуациями.

"Мы столкнулись с таким стрессом в 2020 году, когда беспрецедентные процессы, вызванные пандемией, переросли в напряженность на финансовых рынках. Соответственно, Нацбанк принял решение использовать резервы и одновременно с двусторонними и многосторонними инструментами позаботился об их пополнении для поддержания адекватного уровня", – говорится в заявлении Нацбанка.

При этом отмечено, что большая часть международных резервов Национального банка Грузии инвестируется в надежные и высоколиквидные ценные бумаги с низким кредитным риском.

"Такой подход позволил Национальному банку беспрепятственно поставлять на внутренний рынок необходимую сумму долларов США", – отмечается в заявлении.

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