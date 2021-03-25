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Дом Юстиции тбилисской набережной

Нацбанк Грузии назван лучшим в мире риск-менеджером 2020 года

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210325/251262634/Natsbank-Gruzii-nazvan-luchshim-v-mire-risk-menedzherom-2020-goda.html

Неделей ранее авторитетное издание Central Banking признало грузинский Нацбанк самым прозрачным центральным банком

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Международное авторитетное издание Central Banking уже во второй раз признало Национальный банк Грузии лучшим в 2020 году, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Дом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Национальный банк Грузии 17 марта был признан самым прозрачным центральным банком, а уже 24 марта получил награду лучшего риск-менеджера 2020 года.

Церемония награждения состоится онлайн в июне в рамках мероприятия "Летние встречи".

По данным регулятора, при принятии решения издание приняло во внимание как значительные реформы, проведенные Национальным банком в области управления резервами за последние 10 лет, так и своевременные и эффективные шаги, предпринятые в ответ на глобальную и локальную пандемию в 2020 году.

"Мировое признание достижений Национального банка Грузии в области управления рисками международных валютных резервов является логическим результатом внедрения ряда инновационных подходов", – отмечается в заявлении Нацбанка.

При этом регулятор отмечает, что накопление и поддержание адекватных резервов является одной из основных задач центральных банков, поскольку существует острая необходимость использовать их время от времени для защиты страны и ее финансовой системы от кризисов, вызванных стрессовыми ситуациями.

Дом Юстиции и офис Нацбанка на набережной реки Кура в Тбилиси
© Sputnik / STRINGER
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"Мы столкнулись с таким стрессом в 2020 году, когда беспрецедентные процессы, вызванные пандемией, переросли в напряженность на финансовых рынках. Соответственно, Нацбанк принял решение использовать резервы и одновременно с двусторонними и многосторонними инструментами позаботился об их пополнении для поддержания адекватного уровня", – говорится в заявлении Нацбанка.

При этом отмечено, что большая часть международных резервов Национального банка Грузии инвестируется в надежные и высоколиквидные ценные бумаги с низким кредитным риском.

"Такой подход позволил Национальному банку беспрепятственно поставлять на внутренний рынок необходимую сумму долларов США", – отмечается в заявлении.

Central Banking – это портал финансовых СМИ и издательство. Он независим в своей деятельности и имеет широкую аудиторию, которая в основном включает мировые центральные банки и финансовые регуляторы, международные финансовые институты и других представителей финансового сектора.

Теги:
Национальный банк Грузии, Экономика

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