Курс лари на четверг – 3,3413 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0070 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 марта в размере 3,3413 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0070 лари по отношению к доллару.
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Оползневые массы сошли на многие автомобильные дороги, поэтому движение на этих трассах запрещено
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