Батумский аэропорт сможет принимать вдвое больше пассажиров

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась и за год он сможет обслуживать 1,2 миллиона пассажиров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Глава грузинского правительства в четверг присутствовал на церемонии открытия нового терминала аэропорта. Строительные работы начались в июне 2020 года. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов. На работах было трудоустроено до 300 местных жителей.

"Мы должны с гордостью отметить, что Батумский международный аэропорт имени выдающегося грузинского авиаконструктора Александра Картвели внесет важный вклад в развитии туризма в Грузии. Развитием и обновлением аэропорта его пропускная способность удвоилась - за год он сможет обслуживать 1,2 миллиона пассажиров", - заявил Гарибашвили.

Глава грузинского правительства поблагодарил компанию TAV Georgia, которая управляет Батумским международным аэропортом, за осуществление этого проекта.

"Сегодня уже началось выполнение прямых рейсов в Израиль. К этому добавится выполнение ежедневных рейсов из Турции. Аджария готова принимать туристов. Осуществление подобной инвестиции в период пандемии очень важно. Компания завершила указанные работы в кратчайшие сроки, примерно всего за шесть месяцев", - заявил Гарибашвили.

Как отметил премьер, период пандемии был максимально использован для улучшения транспортной и логистической инфраструктуры. А эффективная борьба с пандемией позволила намного раньше открыть страну для международных путешественников.

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