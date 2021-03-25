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Пассажирский самолет в аэропорту Батуми

Батумский аэропорт сможет принимать вдвое больше пассажиров

photo: Adjarian page / FB
Экономика
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (204)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210325/251270105/Batumskiy-aeroport-smozhet-prinimat-vdvoe-bolshe-passazhirov.html

С новым терминалом Батумский международный аэропорт ежегодно сможет обслуживать 1,2 миллиона пассажиров

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась и за год он сможет обслуживать 1,2 миллиона пассажиров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Глава грузинского правительства в четверг присутствовал на церемонии открытия нового терминала аэропорта. Строительные работы начались в июне 2020 года. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов. На работах было трудоустроено до 300 местных жителей.

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© CC0 / Pixabay / stevepb
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"Мы должны с гордостью отметить, что Батумский международный аэропорт имени выдающегося грузинского авиаконструктора Александра Картвели внесет важный вклад в развитии туризма в Грузии. Развитием и обновлением аэропорта его пропускная способность удвоилась - за год он сможет обслуживать 1,2 миллиона пассажиров", - заявил Гарибашвили.

Глава грузинского правительства поблагодарил компанию TAV Georgia, которая управляет Батумским международным аэропортом, за осуществление этого проекта.

"Сегодня уже началось выполнение прямых рейсов в Израиль. К этому добавится выполнение ежедневных рейсов из Турции. Аджария готова принимать туристов. Осуществление подобной инвестиции в период пандемии очень важно. Компания завершила указанные работы в кратчайшие сроки, примерно всего за шесть месяцев", - заявил Гарибашвили.

Как отметил премьер, период пандемии был максимально использован для улучшения транспортной и логистической инфраструктуры. А эффективная борьба с пандемией позволила намного раньше открыть страну для международных путешественников.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (204)
Теги:
Батуми, Аэропорт

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