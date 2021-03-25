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Круглый стол: Новая экономическая реальность и вызовы пандемии

Стоит ли передавать госпредприятия частному сектору – мнение грузинских экспертов

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1760)
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Для выхода из кризиса в постковидный период одним из действенных способов будет объявление предприятиям налоговой амнистии, считает эксперт

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Существование государственных предприятий почему-то оценивается многими в Грузии с негативной позиции и считается пережитком советского прошлого, заявил эксперт по вопросам экономики, профессор Темур Хомерики в ходе пресс-конференции в Мультимедийном центре Sputnik Грузия.

Круглый стол на тему "Новая экономическая реальность и вызовы пандемии" прошел в Мультимедийном центре Sputnik Грузия в четверг. Эксперты обсудили вопрос как Грузия будет выходить из экономического кризиса.

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По словам Темура Хомерики, сегодня в Грузии налицо квазибанки, мнимые инвесторы и предприниматели, которые с первого дня своего существования полностью зависят от государства и при любой проблеме апеллируют к нему же. Поэтому, по мнению эксперта, их довольно сложно оценивать как самостоятельных и сильных игроков.

При этом, считает Хомерики, европейский и в целом мировой опыт показывают, что чисто рыночной экономики не существует. Государство вмешивалось в экономику всегда, менялись лишь масштабы, при этом вмешательство государства в производство оправдано лишь в том случае, когда есть результат.

Темур Хомерики. Круглый стол: Новая экономическая реальность и вызовы пандемии
© Sputnik / Alex Shlamov
Темур Хомерики. Круглый стол: Новая экономическая реальность и вызовы пандемии

"Многие предприятия сегодня государство передало в управление министерству экономики. А министерство экономики в свою очередь отраслевым ведомствам. В результате эти предприятия полностью существуют за счет бюджета и последнее время живут благодаря субсидиям", - сказал Хомерики.

По его словам, в период пандемии такие меры были приняты во многих странах, однако инвестиционная поддержка от государства не должна войти в привычку.

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Доктор экономических наук, руководитель Центра экономических трансформаций Рамаз Герлиани отметил, что государственные предприятия – это сильная нагрузка на бюджет, а следовательно и на государство. Если взять данные за последние 8 лет, то на госпредприятия потрачено более 7 млрд лари. Если учесть объем бюджета страны, то это сильный удар. Поэтому все силы должны быть направлены на рост эффективности таких предприятий, что принесет их передача в частную собственность. Только в таком случае, государство освободится от этой нагрузки.

"Самый правильный выход из этой ситуации будет переход этих предприятий в частную собственность. Что увеличит их эффективность. И с другой стороны, лишит бюджет этой нагрузки", - считает Герлиани.

Рамаз Герлиани. Круглый стол: Новая экономическая реальность и вызовы пандемии
© Sputnik / Alex Shlamov
Рамаз Герлиани. Круглый стол: Новая экономическая реальность и вызовы пандемии

Он подчеркнул, что государство, основываясь на принципе справедливости, не должно мешать предприятиям переходить в частную собственность. Если взять кризисный период в любой стране, то частные предприятия лучше справляются с возникшими нагрузками. Хотя здесь же стоит учесть, что есть сектора, которым приходится сложнее.

"Государство не должно мешать основному, фундаментальному принципу - рыночной экономики, не должно быть конкурентом частных предприятий и финансировать их конкурентов", - считает эксперт.

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photo: Government of Georgia / FB
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Эксперты полагают, что очень важно, что в Грузии предприятия поделили по секторам. Однако до сих пор нет доступы данные, где рассказывается по какому принципу определялись эти предприятия, что порождает вопросы. К примеру, какие предприятия и почему относятся к стратегическим. Исходя из спектра экономических и социальных проблем Грузии, стратегическими могут называться лишь те предприятия, которые могут принести государству прибыть.

Что касается выхода из кризиса в постковидный период, по мнению экспертов, одним из действенных способов будет объявление предприятиям налоговой амнистии, а также осуществлении госпрограммы "Стань собственником", где бизнес-сектору будут предложены хорошие условия для приобретения предприятия. При этом, для эффективного управлениями государственными активами необходимо отсутствие коррупции. Все процедуры должны быть прозрачны , а бюджетная политика должны быть открытой и понятной.

Темы:
Экономика Грузии (1760)

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