09:27 26 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.4086
  • USD3.3473
Поиск
Хлеб в уличном киоске на рынке

Правительство Грузии может продлить субсидии на пшеничную муку

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Сельское хозяйство Грузии (216)
87 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210326/251273560/Pravitelstvo-Gruzii-mozhet-prodlit-subsidii-na-pshenichnuyu-muku.html

Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов)

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Правительство Грузии примет решение о продлении программы субсидирования пшеничной муки на три месяца, в ближайшее время, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили после встречи с производителями хлеба и импортерами пшеницы и муки.

  • Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Программа действует до конца марта. Изначально, субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10 лари, позже размер субсидии увеличили до 15 лари.

"Учитывая ситуацию, созданную пандемией, важно сохранить цены на хлеб основного потребления. На основании договоренности с производителями хлеба, импортерами пшеницы и муки, мы внесем в правительство вопрос о продлении действующей модели субсидирования еще на три месяца", – заявил Давиташвили журналистам.

На встрече производители хлеба заявили, что сегодня, благодаря политике правительства и сотрудничеству с бизнес-сектором, во всех регионах Грузии продается самый качественный и дешевый хлеб. Однако сохранить существующую ценовую политику будет сложно.

Эпидемия коронавируса - женщина в маске в хлебном магазине
© Sputnik / STRINGER
Правительство Грузии намерено не допустить роста цен на хлеб

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что продукт номер один в стране подорожает. Поэтому власти приняли решение начать программу субсидирования в декабре прошлого года, которая рассчитана на четыре месяца.

Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. Участие в тендере приняли десять мукомольных заводов, восемь из которых выиграли.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (216)
Теги:
Леван Давиташвили, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Хлеб, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
Вакцинация продолжается: первую партию Pfizer доставили в Грузию - фото
На Грузию обрушились оползни: стихийные бедствия в Аджарии и Мцхета-Мтианети - видео
На Грузию обрушились оползни: стихийные бедствия в Аджарии и Мцхета-Мтианети - видео
Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике
Инвестиции в Грузию - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться