Правительство Грузии может продлить субсидии на пшеничную муку

Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов)

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Правительство Грузии примет решение о продлении программы субсидирования пшеничной муки на три месяца, в ближайшее время, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили после встречи с производителями хлеба и импортерами пшеницы и муки.

Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Программа действует до конца марта. Изначально, субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10 лари, позже размер субсидии увеличили до 15 лари.

"Учитывая ситуацию, созданную пандемией, важно сохранить цены на хлеб основного потребления. На основании договоренности с производителями хлеба, импортерами пшеницы и муки, мы внесем в правительство вопрос о продлении действующей модели субсидирования еще на три месяца", – заявил Давиташвили журналистам.

На встрече производители хлеба заявили, что сегодня, благодаря политике правительства и сотрудничеству с бизнес-сектором, во всех регионах Грузии продается самый качественный и дешевый хлеб. Однако сохранить существующую ценовую политику будет сложно.

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что продукт номер один в стране подорожает. Поэтому власти приняли решение начать программу субсидирования в декабре прошлого года, которая рассчитана на четыре месяца.

Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. Участие в тендере приняли десять мукомольных заводов, восемь из которых выиграли.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.