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Курс лари на пятницу – 3,3473 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (973)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210326/251273972/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,006 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 марта в размере 3,3473 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,006 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 26 марта
Кросс-курс основных валют на 26 марта
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (973)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

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