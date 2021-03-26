Насколько выросли цены на промышленную продукцию в Грузии

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 года повысился на 16,9% по сравнению с февралем 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 16,2% и горнодобывающей – на 11,6%.

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В феврале, по сравнению с январем текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 0,7%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную в Грузии, выросли в феврале на 17,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – 11,9%, перерабатывающей промышленности – на 16,3%, в том числе на продукты питания – на 15,1%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в феврале вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 9,1%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 16%, в том числе на напитки – на 12,6%, а на изделия из металла – на 25,7%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 19,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 21,5%, в том числе на продукты питания – на 25,5%.

Потребительские цены

Уровень инфляции в Грузии в 2020 году составил 3,6%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 6,2%. В феврале, по сравнению с январем, уровень инфляции составил 1,1%.

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