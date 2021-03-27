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Хлебобулочная продукция в хлебном магазине

Хлеб в Грузии не подорожает - правительство продлило субсидирование муки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (217)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210327/251283642/Khleb-v-Gruzii-ne-podorozhaet---pravitelstvo-prodlilo-subsidirovanie-muki.html

В рамках программы, объем субсидии за 50 килограммовый мешок муки первой категории составляет не более 20 лари

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Правительство Грузии продлило государственную программу субсидирования пшеничной муки до 30 июня, сообщает Минсельхоз страны.

Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Срок четырехмесячной программы истекает 31 марта. Изначально, субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10 лари, позже размер субсидии увеличили до 15 лари.

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"В рамках программы, объем субсидии за 50-килограммовый мешок муки первой категории составляет не более 20 лари. В результате субсидии, бенефициар обязуется реализовать муку не более чем за 53 лари", – говорится в сообщении ведомства.

Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство даст субсидирование. Участниками программы смогут стать мукомольные заводы, которые победят в тендере, объявленном Агентством развития села.

Субсидия будет осуществляться ежемесячно до 30 июня 2021 года, на муку, реализованную в объеме не более 10 тысяч тонн.

Исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава пояснил, почему в этот раз субсидии выросли до 20 лари.

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"Из-за того, что стоимость пшеницы на международных рынках остается высокой, а также в связи с тем, что с 1 января в Грузии действуют новые правила НДС и им уже облагается и субсидирование, 15-ларовой субсидии недостаточно. Кроме того, с начала года электричество в Грузии подорожало примерно вдвое и повысилась стоимость упаковочного материала, в частности, мешков для муки. Учитывая все эти факторы, то для эффективного субсидирования требуется уже 20 лари", – заявил Силагава Sputnik Грузия.

По словам Силагава, опросы, проведенные среди населения, показали, что в условиях тяжелого социально-экономического положения, для них жизненно важно, чтобы стоимость хлеба сохранилась. Поэтому решение субсидировать муку было необходимым, иначе буханка белого хлеба подорожала бы на 0,15-0,20 лари. Сегодня самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в 0,80 лари.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (217)
Теги:
цены, Хлеб, Грузия

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