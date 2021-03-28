Нацбанк выпустил коллекционные монеты к Летней Олимпиаде в Токио

Всего выпущено 1,5 тысячи монет, и стоимость каждой составит 80 лари, а продажи начнутся 1 апреля 2021 года

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Национальный банк выпустил серебряную монету номиналом 5 лари к Летней Олимпиаде, говорится в заявлении регулятора.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но были перенесены на год из-за коронавируса. При этом название организаторы решили не менять, и оно будет "Токио 2020".

Дизайн монеты принадлежит Иве Джанезашвили. Всего выпущено 1,5 тысячи монет, и стоимость каждой составит 80 лари.

Продажи начнутся 1 апреля 2021 года и будут лимитированными – не более 2 монет одному покупателю.

На аверсе монеты изображена стилизированная главная олимпийская арена Токио и флаг Грузии. В правой центральной части аверса – логотип Национального олимпийского комитета Грузии. Также на аверсе расположена надпись на английском языке "Национальная олимпийская команда Грузии" и надпись на грузинском "Олимпийские Летние игры" .

Центральную композицию реверса составляет стилизированное изображение беговой дорожки с обозначением номинала 5 лари. А также слоган олимпиады - Discover Tomorrow и "Летние Олимпийские игры в Японии". Также есть на реверсе и скрытые знаки - при наклоне монеты год 2020 меняется на 2021.

Вес монеты 15,5 грамма, диаметр 33 миллиметра.

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