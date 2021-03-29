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Курс лари на понедельник – 3,3718 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210329/251283405/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0245 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 марта в размере 3,3718 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0245 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 29 марта
Кросс-курс основных валют на 29 марта
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

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