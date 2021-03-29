Премьер Грузии посетил Ингури ГЭС

Ремонтные работы в деривационном тоннеле Ингури ГЭС начались 20 января текущего года и продлятся до 1 мая

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Столь масштабные ремонтные работы на самой мощной гидроэлектростанции Грузии – Ингури ГЭС (регион Самегрело – Земо Сванети) - не проводились более 20 лет, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время визита на Ингури ГЭС.

Ремонтные работы в деривационном (гидротехническом) тоннеле Ингури ГЭС начались 20 января текущего года. Все пять агрегатов Ингури ГЭС отключены до 1 мая. С текущими работами премьер Грузии ознакомился на месте в понедельник.

"Как известно, таких масштабных, комплексных работ не проводилось более 20 лет. Стоимость работ составляет 43 миллиона евро, из которых 7 миллионов евро - это грант, который мы получили от Европейской комиссии, остальное - кредит ЕБРР, выделенный правительству. Работы начались в январе и будут завершены к началу мая", - заявил Гарибашвили журналистам.

Премьер подчеркнул важность Ингури ГЭС для энергетической независимости и безопасности Грузии.

"Более 40% общей генерации вырабатывается именно Ингури ГЭС. Поэтому сегодня необходимо говорить о важности Ингури ГЭС, и мы должны еще раз напомнить нашему обществу, нашим гражданам, насколько важна эта ГЭС для энергетической независимости нашей страны", - отметил премьер.

По словам Гарибашвили, строительство Ингури ГЭС примерно 50 лет назад способствовало развитию всего региона Самегрело. На гидростанции постоянно трудоустроено 1,2 тысячи человек. В связи с ремонтом, на данный момент, число сотрудников увеличилось еще на 650 человек.

Все пять агрегатов Ингури ГЭС были остановлены для проведения необходимых и неотложных работ в деривационном (гидротехническом) тоннеле. Процесс протекает в круглосуточном режиме. Большинство трудоустроенных местные жители.

Ремонт тоннеля значительно сократит потери воды из-за утечки, что в будущем отразится на выработанной ГЭС электроэнергии. В результате ремонта потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т. е. на 30-35%.

Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.