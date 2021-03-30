Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Международные активы Грузии за четвертый квартал 2020 года снизились на 125,8 миллиона долларов и составили 10,9 миллиарда долларов

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 декабря 2020 года имеет отрицательное значение и составляет 24,8 миллиарда долларов, что на 3,8% долларов превышает показатель на конец 2019 года, говорится на сайте Нацбанка Грузии.

Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.

За IV квартал показатель ухудшился на 995,7 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 156,3% к ВВП.

Общие международные активы составляют 10,9 миллиарда долларов, что на 188,2 миллиона долларов больше показателя на конец 2019 года и на 125,8 миллиона долларов меньше показателя на 30 сентября 2020 года.

Общие обязательства на отчетную дату составили 35,8 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с данными на конец 2019 года и на 830,0 миллиона долларов по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

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