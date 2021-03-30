Более одного миллиона гектаров земли прошло регистрацию в Грузии

Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. В рамках реформы регистрации земли в Грузии в собственность зарегистрировано более одного миллиона земельных участков, сообщает Национальное агентство публичного реестра.

В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков, которая предполагает завершение процесса в течение трех лет. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.

Упрощенные процедуры полностью бесплатные, услуги регистрации и расширение понятия документа о собственности на землю значительно упростили процесс регистрации земли для населения.

Кроме того, Агентство призывает тех, кто еще не успел зарегистрировать свой земельный участок, воспользовался предоставленными государством льготами.

В рамках реформы, процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.

Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров.

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