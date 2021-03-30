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Компенсацию по безработице в Грузии в марте получат более 130 тысяч граждан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1765)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210330/251323190/Kompensatsiyu-po-bezrabotitse-v-Gruzii-v-marte-poluchat-bolee-130-tysyach-grazhdan.html

Общая сумма, выделенная государством на пособия по безработице лицам, потерявшим работу из-за пандемии, в марте составила 26,2 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Денежную помощь от государства в размере 200 лари в марте получат 130 645 граждан, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщает Государственное агентство по трудоустройству.

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В Грузии началось зачисление компенсации по безработице за март, в том числе тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составляет 26,2 миллиона лари (7,7 миллиона долларов).

Пособие в 200 лари в феврале зачислено 139 618 гражданам. Общая сумма составила 27,9 миллиона лари (8,3 миллиона долларов). По состоянию на январь компенсацию получили 106 362 человека, потерявшие доход, общей суммой 21,3 миллиона лари (6,3 миллиона долларов).

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В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии с января 2021 года, нанятые работники, оставшиеся без дохода, получают ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение 6 месяцев.

Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари.

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы во время пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.

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Темы:
Экономика Грузии (1765)
Теги:
Безработица, Грузия

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