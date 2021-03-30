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Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines выезжает на взлетно-посадочную полосу в тбилисском аэропорту

Еще одно направление: летом Анталию и Тбилиси свяжут прямые авиарейсы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210330/251324177/Esche-odno-napravlenie-letom-Antaliyu-i-Tbilisi-svyazhut-pryamye-aviareysy.html

Сначала полеты будут выполняться раз в неделю, затем частота рейсов увеличится до четырех раз в неделю

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 июня будет выполнять прямые рейсы из Анталии в Тбилиси, информацию об этом распространяет Ассоциация аэропортов Грузии.

В первое время рейсы будут выполняться один раз в неделю, затем частота полетов увеличится до четырех раз в неделю.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

Грузия открыла небо 1 февраля 2021 года - авиаперевозчики постепенно возвращаются на грузинский рынок.

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