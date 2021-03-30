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Натия Турнава

Глава Минэкономики Грузии назвала условие открытия сухопутных границ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210330/251324445/Glava-Minekonomiki-Gruzii-nazvala-uslovie-otkrytiya-sukhoputnykh-granits.html

Грузии необходимо восстановить туризм, чтобы валюта страны начала укрепляться, отметила глава Минэкономики

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Грузия откроет сухопутные границы, как только это позволит эпидемиологическая ситуация в стране, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава журналистам во вторник.

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Сухопутные границы страны закрыты более года. Въезжать на родину могут только граждане Грузии. С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение. 

"Мы откроем сухопутные границы, как только у нас будет возможность, исходя из эпидемиологической ситуации, чтобы туристы могли приезжать и здесь тратить ресурсы, чтобы к нам поступала иностранная валюта и укреплялась национальная валюта", - заявила Турнава.

Она отметила, что экономика страны нуждается в укреплении.

Пассажирский самолет у терминала в тбилисском аэропорту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы ускоряем процесс приватизации, чтобы иностранные инвестиции и инвестиции в целом укрепили устойчивость экономики, а также устойчивость нашей национальной валюты. Это один из шагов. Второй шаг - открытие нашей страны для туризма", - сказала Турнава. 

Сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее.

Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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Теги:
Туризм, Грузия

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