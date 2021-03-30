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Курс лари упал ниже отметки 3,4 лари за доллар

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Колебание курса лари (32)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210330/251325301/Kurs-lari-upal-nizhe-otmetki-34-lari-za-dollar.html

На четырех проведенных в этом году аукционах Национальный банк Грузии продал для стабилизации валютного рынка уже 160 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 марта в размере 3,4118 GEL/$1 - за десять дней курс национальной валюты по отношению к доллару упал на 2,5%.

Последний раз обменный курс грузинской валюты преодолел отметку в 3,4 лари 27 марта 2020 года, когда был установлен исторический минимум показателя - 3,4842 GEL/$1.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg.

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Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 160 миллионов долларов на четырех аукционах.

Хромающий лари
Хромающий лари
Темы:
Колебание курса лари (32)
Теги:
Национальный банк Грузии, Курс доллара, Доллар, Лари, Грузия

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