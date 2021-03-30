Правительство Грузии предложит бизнесу имущество стоимостью 400 млн лари

В общей сложности государство предложит бизнесу госимущество на сумму 400 миллионов лари, а ожидаемые инвестиции составят 350 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Государственная программа "100 инвестиционных предложений для бизнеса" расширяется и предприниматели смогут вложить инвестиции в госимущество с общей начальной стоимостью в 400 миллионов лари, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в ходе презентации программы.

Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с осени 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

Данное решение власти приняли для того, чтобы бизнес смог оперировать им более эффективно.

В общей сложности государство предложит бизнесу госимущество на сумму 400 миллионов лари. Ожидаемые инвестиции составят 350 миллионов лари, и появится возможность трудоустроить не менее 10 тысяч человек.

На презентации, на которой вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили присутствовали и представители бизнес-сектора, Турнава представила около трехсот различных приватизационных объектов. 290 из них уже размещены на страницах аукционов. Остальные объекты выставят в течение двух недель.

Как отметила глава Минэкономики, речь идет об очень диверсифицированном пакете - это более 150 объектов государственной собственности, в частности земли несельскохозяйственного назначения с постройками. Карты выставленных на продажу объектов дополнены различными типами госпредприятий, локациями, выделенными для строительства инфраструктуры на автомагистралях, объектами туризма, промышленности, сельского хозяйства и логистики.

По словам министра, более половины из представленных объектов недвижимости - совершенно новые и выставлены на продажу впервые, остальные ранее выставлялись на аукционе, но в связи с изменением рыночной действительности теперь на них действуют большие скидки. Турнава надеется на большой интерес к объектам и на конкуренцию в ходе аукционов.

Добыча полезных ископаемых

Программа "100 инвестиционных предложений для бизнеса" успешно осуществляется не первый год. На первом этапе ее расширения к проекту добавился новый компонент – аукцион на лицензии по добыче полезных ископаемых. В общей сложности в рамках программы продано 115 объектов недвижимого имущества стоимостью в 91,3 миллиона лари и лицензии 47 месторождений стоимостью в 3,5 миллиона лари.

На этом этапе, к программе прибавилось еще 50 разных месторождений, начальная аукционная стоимость лицензии 50 миллионов лари.

Ожидаемый объем инвестиций от новых объектов - 60 миллионов лари, а показатель занятости - 780 человек. Также важно, что при добыче ресурсов они будут перерабатываться на месте, что вместе с привлеченными инвестициями создаст дополнительные рабочие места.

Работа сообща

По словам Турнава, правительство Грузии вместе с бизнес-сообществом должны работать вместе для скорейшего преодоления шока, вызванного пандемией COVID-19.

В свете экономических проблем, стоящих перед страной, важно максимально задействовать существующие государственные ресурсы в экономической деятельности, считает она.

"Мы рассматриваем ковид-пандемию, которая является самой большой проблемой для всего мира и для Грузии, как возможность - с одной стороны, это возможность для бизнеса стать более эффективным, более конкурентоспособным и сильным. Для нас, для правительства, для Минэкономики, для моих коллег это время, когда нужно делать более смелые шаги, принимать более нестандартные решения", - заявила Турнава.

Турнава подчеркнула, что в постпандемической ситуации именно частный бизнес, частный инвестор должен сыграть роль локомотива восстановления экономики.

Глава Минэкономики отметила, что, согласно прогнозу всех международных финансовых организаций, у Грузии есть шанс быстрее всего восстановить экономику, вернуться на положительную траекторию экономического роста и сохранить самые высокие темпы экономического роста в регионе.