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Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения

Швейцария даст Грузии 10 миллионов долларов для развития сельского хозяйства

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (219)
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В рамках новой программы предусмотрена поддержка развития сектора животноводства и развитие биопроизводства в области окружающей среды

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. При поддержке правительства Швейцарии в сфере сельского хозяйства Грузии будет реализована новая программа, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.

О новой программе регионального сотрудничества рассказал посол Швейцарии в Грузии Патрик Франзен в ходе встречи с главой Минсельхоза Леваном Давиташвили. По словам дипломата, правительство Швейцарии одобрит программу в июле текущего года. Программа рассчитана на 2022-2025 годы, ее годовой бюджет составляет 10 миллионов долларов.

Новая программа будет способствовать экономическому развитию сельских районов, и, соответственно, улучшению социальных условий сельских жителей. Фермеры смогут принять участие в международных учебных программах.

ЛЭП. Высоковольтная линия электропередач
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В рамках новой программы предусмотрена поддержка развития сектора животноводства и развитие биопроизводства в области окружающей среды. Кроме того, внимание будет уделено поддержке реформы лесного сектора, а также сотрудничеству в области изменения климата.

В свою очередь, в ходе встречи, Давиташвили рассказал о важности многолетнего успешного сотрудничества между двумя странами. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между Министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Швейцарским бюро сотрудничества.

Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства.

С мая 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле. Внешнеторговый оборот между Грузией и Швейцарией в 2020 году составил 168,7 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии - 106,8 миллиона, импорт в Грузию - 61,9 миллиона.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (219)

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