Курс лари на среду – 3,4118 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0272 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 марта в размере 3,34118 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0272 лари по отношению к доллару.