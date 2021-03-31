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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице

Последствия первой волны коронавируса в Грузии: что говорит статистика

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1766)
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Во время первой волны коронавируса 80,6% участников исследования получили от государство субсидию на электроэнергию

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. У более половины семей Грузии из-за первой волны коронавируса снизился доход, говорится в исследовании Национальной службы статистики.

Первая волна коронавируса пришлась на март 2020 года. Тогда в стране было введено чрезвычайное положение и до 10 мая страна фактически находилась в режиме карантина.

Завод про производство солнечных панелей в Кутаиси
photo: Government of Georgia / FB
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Согласно исследованию, в период первой волны коронавируса свою работу потеряли 31,9%, участвующих в исследовании из-за закрытия компании или бизнеса, где они работали. Еще 23,2% потеряли доход из-за сокращения спроса на продукции.

При этом 15,8% участников исследования закрыли свой бизнес, у 7% сократилась зарплата, а у 6,9% – рабочие часы.

Также исследование показало, что во время первой волны коронавируса 80,6% участников исследования получили от государство субсидию на электроэнергию, 72,7% – субсидию на газ, а 40,4% – помощь на ребенка. Только 32,3% опрошенных воспользовались отсрочкой кредита.

Как защищались от коронавируса

Участники исследования признались, что самым главным источником новостей о коронавирусе для них было телевидение. При этом в городах телевидение главным источником назвали 89,8%, а в селах – 95,3%.

На втором месте оказался Интернет. При этом оттуда информацию получали 44,5% городских жителей и 24,5% – сельских.

Эпидемия коронавируса - пожилой мужчина в каске и защитном респираторе едет на велосипеде по площади Свободы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На третьем месте оказались социальные сети, на четвертом – друзья и близкие, а на пятом – текстовые сообщения.

При этом 93,3% участников заявили, что носили маски, как главное средство защиты от коронавируса. На втором месте оказалось мытье рук. Чаще мыть руки стали 75,2%, воздерживаться от посещения многолюдных мест – 74,2%, а вот соблюдать дистанцию стали 36,6%, избегать трогать вещи в общественных местах стали всего 20,7%.

При этом, как показало исследование, женщины были чуть более осторожными, нежели мужчины.

В исследовании принимали участие 2 118 семей, в том числе 966 – проживающих в городах и 1 122 – в селах.

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Темы:
Экономика Грузии (1766)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Экономика, Грузия

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