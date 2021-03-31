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Городской транспорт в городе Батуми

Батумские маршрутки освобождены от ежемесячной платы за лицензию

photo: Batumi City Hall / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1767)
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Городские власти решили проблему водителей маршруток после того, как они устроили масштабную забастовку в центре Батуми и требовали повысить плату за проезд

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Решением сакребуло (горсовет) Батуми владельцы микроавтобусов категории М2 и М3 освобождены от ежемесячной платы за лицензию на перевозку пассажиров до 1 ноября 2021 года.

Район Кеда, Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
© Sputnik / Seyran Baroyan
В Батуми жители поселка Гонио проводят акцию протеста

Для микроавтобусов, обслуживающих городские маршрутки, плата составляет 20 лари в месяц. На сегодняшний день в Батуми работают 500 микроавтобусов с разрешением на перевозку пассажиров. Ежемесячно они вносили в городской бюджет 10 тысяч лари. Теперь в течение девяти месяцев вместо 20 лари владельцы маршруток будут вносить символическую плату – по одному лари.

Как отмечают в сакребуло и мэрии Батуми, введенные льготы продиктованы глобальной пандемией и направлены на поддержание экономической активности.

К категории М2 и М3 относятся автотранспортные средства, в которых более восьми сидячих пассажирских мест, не считая водительского, а вес машины превышает пять тонн.

В начале марта водители маршруток в Батуми провели акцию протеста с требованием повысить плату за проезд для пассажиров на 20-30 тетри, чтобы они могли "сводить концы с концами".

По их словам, мэрия снизила оплату за проезд в прошлом году до 50 тетри, и сейчас, в условиях экономического кризиса и роста цен на топливо, они вынуждены работать в убыток.

Тогда в мэрии пообещали заняться этим вопросом и решить проблему.

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Темы:
Экономика Грузии (1767)
Теги:
Маршрутки, Батуми, Грузия

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