Батумские маршрутки освобождены от ежемесячной платы за лицензию

Городские власти решили проблему водителей маршруток после того, как они устроили масштабную забастовку в центре Батуми и требовали повысить плату за проезд

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Решением сакребуло (горсовет) Батуми владельцы микроавтобусов категории М2 и М3 освобождены от ежемесячной платы за лицензию на перевозку пассажиров до 1 ноября 2021 года.

Для микроавтобусов, обслуживающих городские маршрутки, плата составляет 20 лари в месяц. На сегодняшний день в Батуми работают 500 микроавтобусов с разрешением на перевозку пассажиров. Ежемесячно они вносили в городской бюджет 10 тысяч лари. Теперь в течение девяти месяцев вместо 20 лари владельцы маршруток будут вносить символическую плату – по одному лари.

Как отмечают в сакребуло и мэрии Батуми, введенные льготы продиктованы глобальной пандемией и направлены на поддержание экономической активности.

К категории М2 и М3 относятся автотранспортные средства, в которых более восьми сидячих пассажирских мест, не считая водительского, а вес машины превышает пять тонн.

В начале марта водители маршруток в Батуми провели акцию протеста с требованием повысить плату за проезд для пассажиров на 20-30 тетри, чтобы они могли "сводить концы с концами".

По их словам, мэрия снизила оплату за проезд в прошлом году до 50 тетри, и сейчас, в условиях экономического кризиса и роста цен на топливо, они вынуждены работать в убыток.

Тогда в мэрии пообещали заняться этим вопросом и решить проблему.

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