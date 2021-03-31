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Министерство финансов Грузии

Налоговая на колесах отправляется в регионы Грузии

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1768)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210331/251336593/Nalogovaya-na-kolesakh-otpravlyaetsya-v-regiony-Gruzii.html

Мобильная служба доходов - RS CAR - с апреля появится в 27 городах и поселках страны, чтобы оказать необходимые услуги налогоплательщикам на местах

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Мобильная служба доходов (RS CAR) с апреля будет обслуживать налогоплательщиков в 27 городах и поселках страны, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.

RS CAR – это микроавтобусы с функциями сервис-центра, оснащенные специальной техникой.

Мужчина работает на ноутбуке сидя за столиком кафе грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии налогоплательщики смогут регистрироваться по видеозвонку

Налоговая на колесах 1-29 апреля побывает в тех городах и поселках, где нет сервис-центров службы доходов.

Таким образом, налогоплательщики смогут получить необходимые им услуги своевременно, в удобное для них время и на месте, не покидая населенного пункта.

В мобильных сервис-центрах также можно будет проконсультироваться по Налоговому кодексу и соответствующим нормативных актам, гражданам покажут, как получать и реагировать на письма после регистрации на сайте службы.

В мобильном сервис-центре можно будет создать или аннулировать компанию (микро- или малый бизнес) и получить или аннулировать статус налогоплательщика. Там же можно сдать заявление о присвоении, приостановке или аннулировании статуса предприятия высокогорной местности.

Также жители регионов смогут получить справку о налоговой задолженности, о регистрации налогоплательщика, о регистрации НДС, о доходах и по другим вопросам.

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Темы:
Экономика Грузии (1768)
Теги:
Минфин Грузии, налоги, Грузия

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