Инфицированные есть, но причин закрывать "Аджара текстиль" нет - директор компании

В компании не отрицают, что среди сотрудников есть инфицированные COVID-19, но не в таком количестве, какое называет Национальный центр контроля заболеваний, а потому не считают нужным закрывать предприятие

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Результаты ПЦР-тестирования не дают оснований закрывать какое-либо из предприятий компании "Аджара текстиль", об этом в беседе со Sputnik заявил финансовый директор компании Гия Ломинадзе.

Директор Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе сегодня заявил, что на одном из предприятий компании "Аджара текстиль", где работают более тысячи человек, выявлено 88 случаев заражения коронавирусом, и не исключил, что придется в таких местах ввести точечные ограничения.

"У "Аджара текстиль" четыре предприятия. Мы проводим ПЦР-тестирование всех сотрудников дважды в неделю. По результатам последнего тестирования, у нас 29 инфицированных. Сегодня мы провели еще одно тестирование и ждем результатов. Пока нет причин закрывать предприятие", - сказал Ломинадзе.

Что касается цифры, озвученной Гамкрелидзе, по словам директора компании, не исключено, что речь идет не только об инфицированных сотрудниках, но и об их контактах. Он также отметил, что компания соблюдает все рекомендации Минздрава Грузии.

Компания "Аджара текстиль" функционирует на грузинском рынке с 2008 года, и уже владеет четырьмя предприятиями в Батуми, Поти и Рустави, на которых работают более шести тысяч человек. Строительство фабрики в Рустави велось во время пандемии. Предприятие открыли в конце 2020 года.

"Аджара текстиль" сотрудничает со многими международными компаниями, в том числе такими известными брендами, как Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima.

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