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Тестирование на наличие антител к COVID-19

Инфицированные есть, но причин закрывать "Аджара текстиль" нет - директор компании

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1116)
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Sputnik Грузия
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В компании не отрицают, что среди сотрудников есть инфицированные COVID-19, но не в таком количестве, какое называет Национальный центр контроля заболеваний, а потому не считают нужным закрывать предприятие

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Результаты ПЦР-тестирования не дают оснований закрывать какое-либо из предприятий компании "Аджара текстиль", об этом в беседе со Sputnik заявил финансовый директор компании Гия Ломинадзе.

Амиран Гамкрелидзе
© Sputnik / STRINGER
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Директор Национального центра по контролю заболеваний  Грузии Амиран Гамкрелидзе сегодня заявил, что на одном из предприятий компании "Аджара текстиль", где работают более тысячи человек, выявлено 88 случаев заражения коронавирусом,  и не исключил, что придется в таких местах ввести точечные ограничения.

"У "Аджара текстиль" четыре предприятия. Мы проводим ПЦР-тестирование всех сотрудников дважды в неделю. По результатам последнего тестирования, у нас 29 инфицированных. Сегодня мы провели еще одно тестирование и ждем результатов. Пока нет причин закрывать предприятие", - сказал Ломинадзе.

Что касается цифры, озвученной Гамкрелидзе, по словам директора компании, не исключено, что речь идет не только об инфицированных сотрудниках, но и об их контактах. Он также отметил, что компания соблюдает все рекомендации Минздрава Грузии.

Компания "Аджара текстиль" функционирует на грузинском рынке с 2008 года, и уже владеет четырьмя предприятиями в Батуми, Поти и Рустави, на которых работают более шести тысяч человек. Строительство фабрики в Рустави велось во время пандемии. Предприятие открыли в конце 2020 года.

"Аджара текстиль" сотрудничает со многими международными компаниями, в том числе такими известными брендами, как Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1116)
Теги:
Аджария, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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