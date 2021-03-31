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Люди передают друг другу купюры грузинской валюты лари различного номинала

Лари снова обесценился: что предпримет Нацбанк Грузии?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
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На курс лари влияют фундаментальные факторы, которые Нацбанк контролировать не в силах, заявил глава Нацбанка

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил новый обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 апреля в размере 3.4118 GEL/$1.

Курс грузинской валюты упал ниже отметки 3,4 лари за доллар>>

Обменный курс грузинской валюты преодолел отметку в 3,4 лари 27 марта 2020 года, когда был установлен исторический минимум показателя - 3,4842 GEL/$1.

Как заявил президент Национального банка Коба Гвенетадзе, Нацбанк планирует осуществлять интервенции для стабилизации рынка, но на курс лари влияют фундаментальные факторы, которые он контролировать не в силах.

"Я анонсирую, что в этом году мы будем тратить резервы для стабилизации курса лари, но так, что это не изменит ту данность, которую определяют фундаментальные факторы. В том случае, если мы попытаемся изменить фундаментальные факторы, то в ответ получим обесценивание в два раза и более высокую инфляцию после", - сказал Гвенетадзе.

Среди фундаментальных факторов, влияющих на курс лари, глава Нацбанка назвал сокращение доходов от туризма, сокращение экспорта и другие экономические проблемы.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB
Шенгелия: обвал лари был ожидаем

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 160 миллионов долларов на четырех аукционах.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg.

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Колебание курса лари (33)
Теги:
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