Премьер Грузии ищет пути преодоления экономического кризиса вместе с бизнесменами

По словам премьера, приоритет для правительства – сделать так, чтобы у бизнеса было как можно меньше препятствий, исходя из его особой роли в развитии экономики страны

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Активная вакцинация поможет бизнесу и всей экономике Грузии по-настоящему заработать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с представителями бизнеса.

Премьер провел встречу с крупными бизнесменами, представителями финансового сектора и аналитических исследовательских организаций в среду и обсудил возможные пути преодоления экономического кризиса.

Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб экономике Грузии. Пострадали абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6%. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица. Ситуацию усугубляют действующие ограничения, политический кризис и обесценивание национальной валюты – лари.

На встрече в администрации правительства внимание уделили макроэкономическим вопросам и вызовам, которые возникли перед бизнесом в период пандемии. Стороны обсудили существующие проблемы и влияние COVID-19 на бизнес-сектор.

По словам премьера, приоритет для правительства – сделать так, чтобы у бизнеса было как можно меньше препятствий, исходя из его особой роли в развитии экономики страны и трудоустройстве граждан.

Также была отмечена важность включенности представителей бизнес-сектора в процесс разработки 10-летнего плана развития страны под руководством премьера. Гарибашвили выразил готовность продолжить встречи в формате рабочих групп с разными представителями бизнеса, в том числе с целью учета их видения и рекомендаций в 10-летнем плане развития.

Гарибашвили озвучил свою инициативу разработки долгосрочного плана экономического развития в конце февраля, представляя парламенту программу своего правительства "Для строительства европейского государства". По его словам, за первые 100 дней работы правительство подготовит конкретный план, который будет долгосрочным десятилетним планом развития Грузии.

Что думает бизнес

В экономике кризис, поэтому необходимо принять быстрые решения, считают предприниматели. По словам президента Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе, на встрече с премьером были затронуты лишь те вопросы, которые требуют скорейшего решения.

"Сильную экономику создает бизнес, а сильная экономика – главная предпосылка успеха страны… Мы говорили о макроэкономических вопросах, было около 10 пунктов. В рамках этих 10 пунктов мы представили видение всего бизнеса, то, что мы думаем о каждом пункте, и еще раз, как всегда, мы старались быть объективными, профессиональными и академическими", - заявил Пхакадзе.

Как отметил гендиректор банка TBC Bank Вахтанг Буцхрикидзе, хоть на встрече обсуждались краткосрочные проблемы, но есть и вопросы, которые требуют долгосрочных решений.

"Мы говорили о краткосрочных проблемах, которые необходимо решить, но, что более важно, есть вопросы, которые требуют долгосрочных решений для развития экономики страны – такие как образование, бюрократия в государственном секторе и изменения для бизнеса. Мы говорили о сельском хозяйстве, о том, что нужно для развития этой отрасли", – сказал гендиректор TBC Bank Вахтанг Буцхрикидзе.

По словам премьера, встречи с представителями бизнес-сектора продолжатся и в будущем.

В стране снято большинство ограничений, которые действовали с 28 ноября – заработал общественный транспорт, рестораны и кафе, торговые центры и вещевые рынки. Грузия восстанавливает регулярное авиасообщение с другими странами, в столицу уже начали вновь прибывать туристы. Однако в стране все еще действует ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 и повсеместный масочный режим. Кроме того, по выходным все объекты питания могут работать лишь на вынос.

В Грузии уже идут разговоры о приближении "третьей волны" коронавируса. Поэтому власти не исключают, что в случае необходимости начнут вводить точечные ограничения. О полном локдауне пока что речь не идет.