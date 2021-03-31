Власти Грузии не откажутся от проекта Намахвани ГЭС

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Власти Грузии не откажутся от проекта строительства "Намахвани ГЭС", заявил глава Минприроды Леван Давиташвили журналистам.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.Строительство ГЭС еще не началось, а уже вызвало бурный протест среди граждан. Противники ГЭС постоянно проводят акции протеста с требованием прекратить строительство. После этого власти приняли решение вести переговоры с населением.

"Мы не спрашиваем о реализации проекта - проект будет реализован. Это большое открытое пространство. В период строительства инженерные решения будут корректироваться в том или ином направлении на основании анализа, который мы готовы провести вместе с экспертами", – сказал Леван Давиташвили.

При этом министр отметил, что министерство открыто для общения с населением.

"Любой желающий может связаться с нами и провести встречи по конкретным темам. Жители сказали, что для них было важно привлечь к участию проверенных экспертов. Поэтому мы сказали, что не компания должна финансировать дополнительные исследования, а государство, чтобы исключить предвзятость", – добавил Давиташвили.

Каскад "Намахвани ГЭС" соединит две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

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