Курс лари на четверг – 3,4464 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0346 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 апр в размере 3,34464 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0346 лари по отношению к доллару.