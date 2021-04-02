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Темпы падения экономики Грузии снизились – новые данные статистики

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1772)
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Рост был зафиксирован в финансовой и страховой сферах, торговле, а также в сфере водоснабжения, канализации и управлению отходами

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, снизились, – в феврале 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 5,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

ВВП в январе-феврале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился 8,3%.

Падение экономики Грузии в 2021 году
Падение экономики Грузии в 2021 году

Снижение в феврале наблюдалась в следующих сферах деятельности: строительство, обеспечение местом размещения, искусство, развлечение и отдых, транспорт и складирование, перерабатывающая промышленность и операции с недвижимостью.

Вместе с тем, рост был зафиксирован в финансовой и страховой сферах, торговле, а также в сфере водоснабжения, канализации и управлению отходами.

Спад экономики за 2020 год, по сравнению прошлым годом, составил 6,1%, в то время как реальный рост в 2019 году был выше прогноза и составил – 5%.

Прогноз обнадеживает

Национальный банк Грузии считает, что на фоне ослабления ограничений в течение 2021 года ожидается постепенное восстановление экономической активности, основной движущей силой которого будет местный спрос.

Всемирный банк
© AP Photo / Andy Wong
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2021 году на 4%

"Напротив, внешний спрос останется значительно сниженным. Что касается текущих цифр, доходы от международных путешественников минимальны и упали на 95% в годовом исчислении в январе. На фоне слабого совокупного спроса и обесценивания обменного курса, по предварительным данным, импорт товаров в феврале упал на 12% в годовом исчислении, а экспорт немного улучшился и увеличился на 3%", – отмечает Нацбанк.

Аналитики Нацбанка считают, что если эпидемиологическая ситуация улучшится во второй половине года и туристический сектор начнет постепенно восстанавливаться по сравнению с тем же периодом, то частичное восстановление экономики составит 4% в 2021 году.

Когда ждать восстановления экономики Грузии – прогнозы аналитиков >>

Если глобальные ограничения из-за пандемии продолжатся, то это повлияет на экономику страны и процесс восстановления замедлится. В результате, если туризм в Грузии не восстановится, то экономический рост в стране в 2021 году составит около 1%, считают аналитики Нацбанка.

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Темы:
Экономика Грузии (1772)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Национальный банк Грузии, Экономика, Грузия

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