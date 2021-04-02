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Флаг над зданием правительственной администрации Грузии

Грузия и МВФ начинают работу над новой программой помощи стране

SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1773)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210402/251351817/Gruziya-i-MVF-nachinayut-rabotu-nad-novoy-programmoy-pomoschi-strane.html

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года, но из-за пандемии она была продлена еще на год

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. С 8 апреля Грузия начнет переговоры по новой программе Международного валютного фонда, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Позже из-за пандемии программа была продлена еще на год и завершающий обзор которой будет 7 апреля.

Трибуна для выступлений членов правительства Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"С 8 апреля мы должны начать переговоры по новой программе МВФ. Я думаю, что экономическая команда будет согласна с этим, так как они хорошо знают, какие положительные результаты приносит эта программа, это зонт, который в случае эгзогенных сложных ситуаций, нас защищает и помогает в осуществлении макроэкономической политики", – сказал Гвенетадзе журналистам.

По его словам, переговоры по новой программе понадобились, так как прошлая программа истекает 7 апреля.

"У нас была трехлетняя программа МВФ, которая продлилась на год и окончательный обзор которой будет 7 апреля. Исполнительный совет МВФ должен принять решение о завершении программы", – сказал Гвенетадзе.

Международный Валютный Фонд, главный офис в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Глава Нацбанка выразил надежду, что последний обзор будет завершен успешно.

"Я очень надеюсь, что последний обзор будет успешным. Это будет действительно успешная четырехлетняя программа, реализуемая в Грузии с помощью Международного валютного фонда", – сказал Гвенетадзе.

Общая сумма траншей для Грузии в рамках завершающейся программы составила 585,4 миллиона долларов. Часть средств пошла на борьбу Грузии с последствиями коронавируса.

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Темы:
Экономика Грузии (1773)
Теги:
Переговоры, МВФ, Грузия

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