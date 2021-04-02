Грузия и МВФ начинают работу над новой программой помощи стране

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года, но из-за пандемии она была продлена еще на год

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. С 8 апреля Грузия начнет переговоры по новой программе Международного валютного фонда, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Позже из-за пандемии программа была продлена еще на год и завершающий обзор которой будет 7 апреля.

"С 8 апреля мы должны начать переговоры по новой программе МВФ. Я думаю, что экономическая команда будет согласна с этим, так как они хорошо знают, какие положительные результаты приносит эта программа, это зонт, который в случае эгзогенных сложных ситуаций, нас защищает и помогает в осуществлении макроэкономической политики", – сказал Гвенетадзе журналистам.

По его словам, переговоры по новой программе понадобились, так как прошлая программа истекает 7 апреля.

"У нас была трехлетняя программа МВФ, которая продлилась на год и окончательный обзор которой будет 7 апреля. Исполнительный совет МВФ должен принять решение о завершении программы", – сказал Гвенетадзе.

Глава Нацбанка выразил надежду, что последний обзор будет завершен успешно.

"Я очень надеюсь, что последний обзор будет успешным. Это будет действительно успешная четырехлетняя программа, реализуемая в Грузии с помощью Международного валютного фонда", – сказал Гвенетадзе.

Общая сумма траншей для Грузии в рамках завершающейся программы составила 585,4 миллиона долларов. Часть средств пошла на борьбу Грузии с последствиями коронавируса.

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