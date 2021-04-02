Бизнес-ассоциация Грузии: предприниматели не теряют оптимизма

В первом квартале 2021 года бизнес-ожидания на следующие шесть месяцев положительны для всех секторов экономики

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Несмотря на экономический кризис и трудности, сложившиеся в Грузии в результате пандемии коронавируса, бизнес настроен оптимистично, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).

Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.

Согласно исследованию, в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2020 года, индекс делового климата, который представляет собой сочетание текущего состояния бизнеса и ожиданий, значительно улучшился.

За указанный период представители компаний-членов Ассоциации улучшили оценку как текущей ситуации, так и ожиданий. Однако, несмотря на улучшение, текущая ситуация остается негативной. В то же время бизнес сохраняет положительные ожидания, которые значительно улучшились - на 34 пункта.

В исследовании компании-члены BAG разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.

В первом квартале 2021 года показатель делового климата BAG положительный для всех секторов, кроме строительного. Это связано с негативной оценкой текущей ситуации в строительной сфере. Нынешняя ситуация также негативно оценивается секторами торговли и услуг. Однако следует отметить, что в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года оценка текущего состояния бизнеса улучшилась во всех секторах, кроме строительного.

В первом квартале 2021 года бизнес-ожидания на следующие шесть месяцев положительны для всех секторов. В этот период особенно оптимистичные настроения наблюдались в секторах услуг и торговли, что должно быть связано с постепенным смягчением ограничений, введенных в конце 2020 года.

Барометр занятости

Барометр занятости BAG, который отражает ожидаемое изменение уровня занятости среди членов ассоциации в течение следующих трех месяцев, стал положительным в первом квартале 2021 года и составил 14,7 балла. Для сравнения, в первом квартале 2020 года предприятия-члены BAG имели отрицательные ожидания в отношении занятости, поэтому барометр занятости был отрицательным и составил - 46,7.

Согласно опросу Бизнес-ассоциации, в первом квартале текущего года барометр занятости больше всего улучшился в сфере строительства. 30,8% опрошенных компаний планируют увеличить число сотрудников.

Еще год назад 80% строительных компаний планировали сократить работников, в то время как сегодня никто их них этого не планирует.

Кроме того 28,9% опрошенных компаний считают, что во втором квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2021 года увеличат число сотрудников, а 9,6% - думают, что сократят. Большинство компаний (61,5%) не собираются менять число работников.

Инвестиции

Увеличить инвестиции в 2021 году планируют 51% компаний, опрошенных в в ходе исследования БАГ. При этом только 11% респондентов прогнозируют снижение. По мнению аналитиков ассоциации, это указывает на ожидаемый рост инвестиционной активности в этом году, но все еще отстает от темпов, существовавших до пандемии.

"В 2020 году влияние пандемии ощущалось во всех секторах. 44% респондентов в сфере торговли заявили, что по сравнению с 2019 годом инвестиции в 2020 уменьшатся. В строительстве, сфере услуг и промышленности этот показатель составил 36%, 34% и 6% соответственно", - говорится в исследовании.

Тенденция к снижению инвестиций в этом году будет смягчена. Более половины респондентов планируют увеличить вложения в торговлю. Похожая ситуация в промышленности и секторе услуг, где самые пессимистичные ожидания среди секторов на 2021 год - в строительном секторе.

Опрос проводился в середине первого квартала 2021 года, когда ожидания бизнеса были особенно позитивными на фоне ослабления экономических ограничений. Однако при очередном ужесточении ограничений следует ожидать изменения текущих планов.

Например, согласно опросу, проведенному в конце 2019 года, 59% респондентов планировали увеличить инвестиции в 2020 году. Однако в условиях пандемии в 2020 году инвестиции увеличились всего у 35% респондентов, говорится в оценке ассоциации.