Цены в Грузии рвутся вверх: новая статистика по инфляции

В марте текущего года годовая инфляция выросла в два раза, а месячная – почти в четыре раза, в основном за счет роста стоимости коммунальных услуг

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2021 года к марту 2020 года) в Грузии составила 7,2%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В марте 2021 года, по сравнению с февралем 2021 года, уровень инфляции составил 4,2%. В феврале месячная инфляция составляла 1,1%.

По данным "Сакстата", в марте месячная инфляция составила 36% за счет роста цен на коммунальные услуги.

В конце прошлого года в Грузии выросли потребительские тарифы на электроэнергию, газ и воду, однако правительство приняло решение субсидировать расходы населения на коммунальные услуги.

В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

Данное решение сказалось на уровне инфляции, которая в течение двух месяцев была ниже целевого уровня, но частично программа завершилась в марте, что и вызвало рост инфляции.

За март, по сравнению с февралем, цены снизились на одежду и обувь (1,9%), а выросли, кроме коммунальных услуг, на здравоохранение (3,6%), гостиницы и рестораны (2,6%) и транспорт (2,6%). За март цены на продовольствие выросли на 1,5%.

Что влияет на динамику цен в Грузии

Среди факторов, влияющих на динамику инфляции в Грузии, остается тенденция роста цен на международных товарных рынках, которая особенно усилилась с начала года, говорится в заявлении Национального банка Грузии.

По информации регулятора, в первую очередь растут цены на нефть и пищевые продукты.

"Из-за сокращения производства, вызванного пандемией, средние расходы при выпуске продуктов увеличились, что является еще одним источником повышательного давления на инфляцию", – говорится в документе.

"Окончание субсидирования тарифов коммунальных услуг с марта соответствующим образом отразится на уровне инфляции. Базовым эффектом этой субсидии будет увеличение годового уровня инфляции в декабре 2021 года и январе-феврале 2022 года. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях инфляция в 2021 году составит в среднем 4-4,5 процента, а затем постепенно приблизится к целевому", – говорится в заявлении.

Печальный прогноз: цены на бензин в Грузии продолжат расти >>

Регулятор считает, что долгосрочное поддержание уровня инфляции выше целевого увеличивает риски роста инфляционных ожиданий, что может отразиться на росте инфляции в будущем. В связи с этим Нацбанк в марте принял решение ужесточить монетарную политику и повысил ставку рефинансирования до 8,5%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.