Курс лари на субботу – 3,4343 GEL/$1

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 580 За последние 24 часа от коронавируса скончались шесть человек, из ковид-клиник страны выписаны 215 пациентов 127

Активисты проведут ночь у парламента Грузии в знак протеста против "комендантского часа" Акция протеста начнется с живой музыки и продлится всю ночь, в ходе которой для протестующих будут играть грузинские группы и исполнители электронной музыки 62