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Строительство дороги через Рикотский перевал

Проект века в Грузии: строительство трассы Восток-Запад продолжается

photo: Road Department of Roads / FB
Экономика
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (170)
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На Рикотском перевале планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля

ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. На Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, активно продолжается строительство мостов и тоннелей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В настоящее время работы ведутся на участках: Чумателети-Хеви длиной в 11,6 километра, Хеви-Убиса длиной в 12,2 километра, Убиса-Шорапани длиной в 13 километров и Шорапани-Аргвета длиной в 14,7 километра. В общей сложности работы в параллельном режиме ведутся на 62 мостах и 39 тоннелях.

На данный момент на Рикотском перевале уже прорезано шесть тоннелей.

В целом, на Рикотском перевале планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.

Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Завершить строительство планируют к 2023 году. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.

По информации Департамента дорог, это проект века, осуществляемый на сложнейшем геолого-географическом маршруте, со сложными инженерными сооружениями.

После завершения строительных работы значительно сокращается путь от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии). Если сейчас на дорогу требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция), и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (170)
Теги:
Департамент автомобильных дорог, Рикотский перевал, Автодорога Восток-Запад, Грузия

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