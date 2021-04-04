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Предприятие в Тбилиси по производству витаминов, протеинов и других пищевых добавок

Грузинские витамины и БАДы появятся на прилавках соседних стран

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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Продукты расфасовывают в банки от 300 граммов до 5 кг, а производственная мощность составляет 40 тонн пищевых добавок в год

ТБИЛИСИ, 4 апр – Sputnik. При поддержке государственной программы "Производи в Грузии", в Тбилиси заработало предприятие по производству витаминов, протеинов и других пищевых добавок.

Kompava Georgia – первый на Кавказе завод по производству протеина и других пищевых добавок. Компания производит протеины, аминокислоты, витаминные комплексы и другие пищевые добавки. В предприятие планируется инвестировать до 2 миллионов лари (примерно 580 тысяч долларов).

"В ближайшем будущем компания планирует экспортировать свою продукцию сначала в соседние страны, а затем начать осваивать новые рынки. Надеюсь, что Kompava Georgia вскоре увеличит продажи, за чем последует увеличение производственных мощностей и количества сотрудников", - сказала глава Минэкономики Натия Турнава.

На данный момент в новом современном и высокотехнологичном предприятии трудоустроены 20 человек.

Продукты расфасовывают в банки от 300 граммов до 5 кг, а производственная мощность составляет 40 тонн пищевых добавок в год.

Компания пользуется финансовой поддержкой Агентства в рамках компонента индустриального направления. Предприятие также пользуется составляющей программы "Производи в Грузии", которая предполагает передачу государственной недвижимости по символической цене предпринимателю с определенными инвестиционными обязательствами.

Kompava Georgia является франшизой ведущего словацкого бренда Kompava, работающего в этой области.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Логотип государственной программы Производи в Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
"Производи в Грузии" начинает новый проект помощи бизнесу

Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.

Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.

В рамках программы уже профинансировано 6 212 проектов, общий объем инвестиций которых составил более 61 миллиона лари (17,7 миллиона долларов).

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Сделано в Грузии! (61)
Теги:
Экономика, Производи в Грузии, Грузия

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