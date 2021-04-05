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Вид на Тбилиси - новый концертный зал и парк Рике

Гигантские "трубы" в Тбилиси вновь выставлены на продажу

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1778)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210405/251377588/Gigantskie-truby-v-Tbilisi-vnov-vystavleny-na-prodazhu.html

Начальная цена объекта общей площадью 14 591 квадратный метр вместе с земельным участком составляет 71 миллион лари

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Грузии выставило на электронный аукцион самое экстравагантное сооружение города - так называемые "трубы", расположенные в парке Рике в туристически активной зоне в центре Тбилиси, во второй раз.

В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года. Тогда экстравагантное сооружение из двух гигантских труб, в которых должен был разместиться концертный зал, оценивалось в 95 миллионов лари. Сегодня его стоимость – 71,25 миллиона лари.

Аукцион продлится до 13 апреля.

Каха Каладзе
photo : Tbilisi City Hall / FB
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Согласно условиям аукциона, земельный участок находится в охраняемой зоне культурного наследия столицы. Соответственно, эскиз концепции развития территории должен быть согласован с советом защиты культурного наследия при мэрии Тбилиси.

Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.

Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".

Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.

Как результат - культурный центр, строительство которого завершилось в 2012 году, до сих пор не функционирует.

Натия Турнава
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Информация о приватизационном объекте размещена на официальном сайте Национального агентства государственного имущества. Здесь же можно ознакомиться с инвестиционным предложением и принять участие в электронном аукционе. Объект продается в рамках правительственной программы "100 инвестиционных предложений бизнесу", которая действует в стране с осени 2019 года.

Как ранее заявила глава Минэкономики Натия Турнава, объекты недвижимости, выставленные на продажу в рамках проекта "100 инвестиционных предложений для бизнеса" во второй раз, будут стоить дешевле, чем во время первого аукциона, исходя из изменений рыночной действительности.

Проект предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

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Темы:
Экономика Грузии (1778)
Теги:
Экономика, Грузия

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