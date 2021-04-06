Курс лари на вторник – 3,4173 GEL/$1

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Главное избежать локдауна – глава Минздрава Грузии о третьей волне COVID Эпидемиологи в последнее время все чаще говорят о неизбежности третьей волны коронавируса – готова ли страна к ней 390

Ценные бумаги компаний Грузии в основном выросли в цене на Лондонской бирже В настоящее время правительство Грузии ведет активную работу по рефинансированию еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов 131