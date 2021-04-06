Ценные бумаги команий Грузии в основном выросли в цене на Лондонской бирже

В настоящее время правительство Грузии ведет активную работу по рефинансированию еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. На Лондонской фондовой биржи стоимость ценных бумаг грузинских компаний в основном повысилась за прошедшую неделю, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю выросла на 0,07%, торги закрылись с доходность 3,13% по цене 106,34 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,27 пункта с доходностью 5,65%, за неделю стоимость не изменилась.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю выросла на 0,05% до 106,01, доходность составила 2,87%.

Кроме того, на Лондонской бирже размещены еврооблигации правительства Грузии и "Корпорации нефти и газа Грузии" с погашением в апреле 2021 года. В настоящее время, правительство ведет активную работу по рефинансированию ценных бумаг, а корпорация намерена погасить бонды за счет кредит ЕБРР.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже повысилась на 0,36% за неделю и составила 11,16 фунтов стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 224 тыс. ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,82 - 11,22 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 6,21% и составила 5,99 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 385 тыс. ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,59 - 6,03 фунта.

Акции TBC-bank оказались единственными грузинскими ценными бумагами, цена на которые снизилась за неделю на 0,97% и составила 10,2 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 133 тыс. ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 9,82 - 10,7 фунта за акцию.

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